Hasan Ergün bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Ergün kimdir, nerede, ne oldu?
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Hasan Ergün bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Ergün kimdir, nerede, ne oldu?

Hasan Ergün bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Ergün kimdir, nerede, ne oldu?
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Hasan Ergün bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İstanbul'da kaybolan Hasan Ergün bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Hasan Ergün konusu ele alınıyor. Hasan Ergün'e ne oldu, bulundu mu? Hasan Ergün nerede? Hasan Ergün kimdir?

Hasan Ergün kimdir? Hasan Ergün'e ne oldu, bulundu mu? Hasan Ergün nerede? Hasan Ergün kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

HASAN ERGÜN KİMDİR?

33 yaşında olan Hasan Ergün, hurdacılık yapıyordu ayrıca kağıt topluyordu. Şizofreni teşhisi konan Hasan Ergün, 19 Nisan 2020 tarihinden beri kayıp.

HASAN ERGÜN'E NE OLDU?

İstanbul Kumkapı'dan kaybolan Hasan Ergün'ün Şile'ye kadar gittiği belirtiliyor.

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