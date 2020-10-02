Hasan Arusoğlu kimdir? Hasan Arusoğlu hayatı ve biyografisi!
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Hasan Arusoğlu kimdir? Hasan Arusoğlu hayatı ve biyografisi!

02.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:04
Hasan Arusoğlu kimdir? Hasan Arusoğlu hayatı ve biyografisi!

DEVA Partisi Bozova İlçe Başkanı Hasan Arusoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Hasan Arusoğlu kimdir? Hasan Arusoğlu hayatı ve biyografisi!

Gaziantep'te özel bir hastanede tedavi gören DEVA Partisi Bozova İlçe Başkanından acı haber geldi. Virüsü ağır geçiren İlçe Başkanı Hasan Arusoğlu, bu sabah hayata gözlerini yumdu. Üzücü gelişme sonrası Hasan Arusoğlu kimdir? Hasan Arusoğlu hayatı ve biyografisi, konuları araştırdı.

HASAN ARUSOĞLU KİMDİR?

Hasan Arusoğlu, 19642'de Bozova'da doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Bozova'da tamamladı.

Eğitimini Gazi Lisesi'nde tamamladı.

2009'da AK Parti'den Bozova Belediye Başkanı seçildi.

Hasan Arusoğlu evli ve 4 çocuk babasıydı.

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