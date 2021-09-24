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Hasan Akıl kimdir?

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Hasan Akıl kimdir?

Sağlık Yöneticisi Hasan Akıl, 1986 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Atatürk İlköğretim Okulu'nda ve Sağlık Meslek Lisesi'nde eğitimine devam etmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans eğitimini tamamlamış, saç ekimi ve medikal estetik üzerine sağlık sektörüne adım atmıştır.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Akıl, 2008 yılından bu yana estetik ve güzellik sektöründe çeşitli hastanelerde koordinatörlük pozisyonunda önemli görevler üstlenmiştir. 2010 yılında "Estemylife" markasını kurdu. Böylece kurucusu olduğu markanın Genel Müdürlük ve Saç Ekim Koordinatörlüğü görevlerini başarıyla yürütmüştür. 2020 yılında ise merkezi İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan 2000 metrekare kapalı alanda ve 100'e yakın personeli ile 'Özel AKL Poliklinik' markasının Aile kurucuları arasında yer almıştır.

Dermatoloji, Plastik Cerrahi ve kozmetik ürünleri alanlarında, Sağlık turizminin önde gelen markalarının danışanı ve sektörün yöneticilerine danışmanlık yapan Hasan Akıl: 'Tüm Dünyada ve özellikle Avrupa ülkelerinde sağlık turizminin gelişmesine çeşitli katkılarda bulundu. Bunlarla birlikte Hollanda, Arnavutluk, Makedonya, İsrail ve Moldova gibi sektöre daima yeniliklerle bakan bazı ülkelere saç ekimi başta olmak üzere, yeni açılan ve mevcut hizmet veren birçok kliniğin kurumsal danışmanlığını yaptı.

''Uzun yıllar Futbol Hakemliği ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Lisanslı Futbolcusu olan Akıl, Eskişehir Sivrihisar Spor Kulübü Başkan yardımcılığı görevini halen yürütmektedir.''

Engelliler, Şehit ve Gazi yakınlarına yönelik gerçekleşen ve Ulusal basında yer alan birçok Sosyal Sorumluluk projelerine Sponsor desteğinde bulunan Hasan Akıl, Programlarında ise sürdürülebilir bağlamda gönüllü olarak görev almıştır. Üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik düzenlenen Burs programlarına öncülük etmektedir. Toplumsal duyarlılık amaçlayan yayınlarla Sağlık başta olmak üzere, Kültür ve Sanat içerikli programlar ile farkındalık oluşturarak uzun yıllar kamuoyunu bilgilendirmeye önem vermektedir.

Avrupa Birliği riyasetinde hizmet veren European İnstitute, İBB İsmek (İstanbul Meslek Edindirme Kursu) ve çeşitli kamu kuruluşları bünyesinde birçok sertifika ve katılım belgesi alan Sağlık Yöneticisi Hasan Akıl, Evli ve iki çocuk babasıdır.

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