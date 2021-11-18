Harun Türk: Kafalar, Kendinden Kaçak" filmi 2022 vizyonda

Kafalar ekibi, geçtiğimiz yıllarda bir film projesi ise hayranlarının karşısına çıkmış ve bu bağlamda " Kafalar Karışık " filmini beyaz perdede izleyiciler ile buluşturmuştu. Hatta bu film içerisinde kendilerine Metin Akpınar, Erkan Can gibi güçlü isimler de eşlik etmişti. Genç fenomenlerin hayran kitlesi başta olmak üzere film oldukça beğenilmiş ve bunun üzerine seriye bir de devam filmi çekme kararı alınmıştı.

Filmin Yapımcılığını Harun Türk Üstlenecek!

Kafalar isimli Youtube kanallarıyla ünlenen genç Youtuber'lar, ilk filmlerinden sonra yoğun ilgiden sonra yeni bir film projesi ile karşımıza çıkıyor. Filmin yapımcılığını üstlenen Harun Türk ise, bu konuda oldukça heyecanlı olduğunu ve Kasım ayının başında çekimlere başlanacağını belirtti.

Bu haberler in ardından filmin konusunun ne olacağı da merakla beklenirken Harun Türk bu konu hakkında da Kafalar ekibinin hem ilginç hem de eğlenceli anılarından bahsedileceğinin bilgisini verdi.

Oyuncu Kadrosu İçerisinde Güçlü İsimler Var!

Bilindiği üzere Kafalar ekibine ilk filminde güçlü oyuncular eşlik etmişti. Devam filmi olan Kendinden Kaçak'ta da kendilerine Suat Sungur, Ruhi Sarı, Hakan Bilgin, Şinasi Yurtsever gibi isimlerin eşlik edeceği tahmin ediliyor.

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