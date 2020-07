Harun Kolçak'ın doğum gününde sürpriz şarkı! Türk Pop Müziğin efsane isimlerinden Harun Kolçak'ın hiçbir yerde yayınlanmayan şarkısı ortaya çıktı.

Sanatçının doğum gününe özel müzikseverlerle buluşan 'Haberin Bile Yok' şarkısı Kolçak'ın hayranlarına büyük bir sürpriz oldu. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan iki şarkılık maxi single'da sanatçının 2014 yılında seslendirdiği 'Deli Et Beni' şarkısının da rock versiyonu yer almakta.

Sanatçının eski bir albüm için kaydettiği fakat piyasaya çıkarmadığı; sözü, müziği ve aranjesi kendisine ait olan 'Haberin Bile Yok' şarkısı Harun Kolçak sevenlerini heyecanlandırdı.

Kaynak: Bültenler