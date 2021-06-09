Harry ve Meghan, kızlarına Lilibet adını verme konusunda 'Kraliçe'ye danışmadı'
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BBC

Harry ve Meghan, kızlarına Lilibet adını verme konusunda 'Kraliçe'ye danışmadı'

Harry ve Meghan, kızlarına Lilibet adını verme konusunda 'Kraliçe'ye danışmadı'
BBC - Haberler | Dünya

Bir İngiliz Kraliyet Sarayı kaynağı BBC'ye yaptığı açıklamada, Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın kızlarına Lilibet adını verme konusunda Kraliçe'ye danışmadıklarını söyledi.

Bir İngiliz Kraliyet Sarayı kaynağı BBC'ye yaptığı açıklamada, Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın kızlarına Lilibet adını verme konusunda Kraliçe'ye danışmadıklarını söyledi.

Lilibet, Kraliçe Elizabeth'in çocukluktan beri takma adı.

İngiliz basını, bu adın Kraliçe Elizabeth küçük bir çocukken adını doğru telaffuz etmekte zorlandığı sırada ortaya çıktığını kaydediyor.

Çift, ikinci çocuklarına Lilibet adını, Kraliyet ailesinin Kraliçe İkinci Elizabeth'e verdiği takma ada atıfla koyduklarını belirtmişti.

Harry ve Meghan'a yakın bir kaynak BBC'ye Harry'nin doğumdan önce Kraliçe ile konuştuğunu söylemiş ve "İsimden bahsetmiş olmalı" demişti.

Fakat bir Kraliyet Sarayı kaynağı, durumun böyle olmadığını ve isim konusunda Kraliçe'ye "hiç danışılmadığını" söyledi.

Pazar günü çift, kızlarının California'daki bir hastanede Cuma günü 11:40'ta doğduğunu ve bebeklerine Lilibet "Lili" Diana ismini verdiklerini açıklamıştı.

İngiltere'deki bazı gazeteler, Harry ve Meghan'ın bebeklerine bu ismi, Kraliyet Ailesi ile bozulan ilişkilerini onarmak için vermiş olabileceği yorumunu yapmıştı.

Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Markle, Mart ayında ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda Kraliyet Ailesi'ni eleştirmiş ve aileye ırkçılık suçlamaları yöneltmişti.

Röportajın en çarpıcı bölümlerden birinde Markle, çiftin ilk bebeklerinin doğumundan önce Kraliyet Ailesi üyeleri arasında teninin ne kadar "koyu" olacağına ilişkin konuşmalar geçtiğini iddia etmişti.

Prens Harry aynı zamanda, büyükannesiyle (Kraliçe) ilişkisinin "gerçekten iyi olduğunu", geçen yıl Kraliçe ile yıllardır hiç olmadığı kadar çok konuştuğunu da ifade etmiş ve "O benim komutanım. Her zaman öyle olmaya da devam edecek" demişti.

Harry ve Meghan, kızlarına Lilibet adını verme konusunda 'Kraliçe'ye danışmadı'
BBC
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