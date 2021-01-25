Harry Potter televizyonda hangi gün, hangi kanalda ne zaman verilecek? Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı oyuncuları ve konusu nedir?

Harry Potter, yıllar geçse de eskimeyen bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuların rolleri, konusu ve kitapları çok sevilen Harry Potter serisi televizyon ekranlarında da yer alıyor. Peki, merakla beklenen Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı hangi gün, hangi kanalda? Harry Potter ve Zümrüdüanaka Yoldaşlığı saat kaçta yayınlanacak?

İzleyenleri ekrana bağlayan Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmini izleyecek olanların merak ettiği Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu nedir, Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı oyuncuları kimler ve Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığıözeti gibi konuları inceliyoruz.

HARRY POTTER ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI KONUSU NEDİR?

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı ile, beşinci öğretim yılı başlıyor. Hogwarts'a dönen Harry, büyücü camiasının büyük çoğunluğunun onun kötü Lord Voldemort'la karşılaştığını inkar ederek, Lord Voldemort'un döndüğü haberine kulak tıkamayı tercih ettiklerini görür.

Hogwarts'ın saygın müdürü Albus Dumbledore'un kendisinin konumunu zayıflatarak yerine geçmek için Voldemort'un döndüğü yalanını söylediğini düşünen Sihir Bakanı Cornelius Fudge, Dumbledore ve Hogwarts öğrencilerinin hareketlerinden haberdar olabilmek için okula yeni bir Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni atar. Ama Profesör Dolores Umbridge'in Bakanlıktan onaylı savunma büyüsü dersi onları ve tüm büyücü camiasını kendilerini tehdit eden karanlık güçlere karşı ne yazık ki savunmasız bırakır; bu yüzden, arkadaşları Hermione ve Ron'un teşviki üzerine, Harry konuya el atar. Kendilerine "Dumbledore'un Ordusu" adını veren küçük grupla buluşan Harry, onlara Karanlık Güçlere karşı nasıl savunacaklarını öğreterek, bu genç ve cesur büyücüleri kendilerini bekleyen olağanüstü savaşa hazırlar.

HARRY POTTER ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Her yaştan geniş bir izleyici kitlesi olan Harry Potter, pazartesi günü, KanalD'de ekrana geliyor.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Chris Columbus

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Richard Harris

Tür: Çocuk, Fantastik

Yapım Yılı: 2001 (152 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Şubat 2002 Cuma

Senaryo: J.K. Rowling, Steven Kloves

Yapım Ülkesi: ABD