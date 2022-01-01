Harry Potter 2022 nerede yayınlanacak? HBO Max'te yayında! Harry Potter Hogwarts'a Dönül Türkiye'de yayınlanacak mı?

Harry Potter 2022 nerede yayınlanacak? sorusu arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor.

HARRY POTTER 2022 NEREDE YAYINLANACAK?

Harry Potter hayranları tarafından merakla beklenen bu özel bölüm de HBO Max'te yayınlanacak. 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max'te izleyiciler ile buluşacak "Return to Hogwarts" yapımı herhangi bir yeni Harry Potter hikayesi yer verilmiyor. Burada daha çok bir buluşma konusu ele alınıyor.

HBO Max'te yayınlanacak olan filme ülkemizden direkt olarak ulaşım olamayacak. HBO Max henüz ülkemizde hizmet vermemekte.

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