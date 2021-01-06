Harran'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Harran'da silahlı kavga: 1 yaralı

06.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:32
Harran'da silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kuruyer Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan H.Y. (33) 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt

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