Harika Avcı öldü mü?

Harika Avcı öldü mü?
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Uzun süredir hem maddi sorunlarla hem de sağlık problemleriyle boğuşan Harika Avcı'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Sessizliğini bozan ünlü sanatçı, yaşadığı çaresizliği ve hayata dair umutsuzluğunu dile getirerek, "Karaciğerim iflas etti, artık tedavi bile istemiyorum" dedi. Açıklamalar sonrası Harika Avcı öldü mü, merak edildi.

Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı, zor günler geçiriyor. Maddi sıkıntılar yaşadığı bilinen Avcı'nın kirasını dahi ödeyemediği biliniyor. Bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği iddialarıyla gündeme gelen Harika Avcı, aynı zamanda ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Uzun zamandır haber alınamayan Avcı, Onur Akay'a sessizliğini bozdu.

HARİKA AVCI ÖLDÜ MÜ?

Harika Avcı şu ifadeleri kullandı, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim. Herkesi affettim"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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