Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldılar
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Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldılar

Kahramankazan ilçesinde, ilkokul ve lise öğrencileri, harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı.

21.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:51
Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldılar

ilçesinde, ilkokul ve lise öğrencileri, harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı.

İmrendi İlkokulu öğrencileri, "Kardeşim Sensin" projesi kapsamında Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Lise öğrencileri, misafirlerine kitap hediye etti.

Daha sonra öğrenciler, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldılar
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