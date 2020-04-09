Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
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Koronavirüs, Finlandiya, DHA, Güncel

Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı

Koronavirüs salgınıın yayılma hızına ilişkin Finlandiya Aalto Universitesi, bir hapşırıktan ve öksürükten etrafa saçılan mikro damlacıkların dakikalar boyunca kapalı ortamlarda nasıl havada kalabildiğine ilişkin görüntülü simülasyon paylaştı.

09.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:23

Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıın yayılma hızına ilişkin Finlandiya'dan çarpıcı bir araştırma geldi. Aalto Universitesi, bir hapşırıktan ve öksürükten etrafa saçılan mikrodamlacıkların dakikalar boyunca kapalı ortamlarda nasıl havada kalabildiğine ilişkin görüntülü simülasyon yaparak, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

DAMLACIKLAR 3 METREKARELİK ALANA YAYILIYOR

Finlandiya'nın Espoo kentinde bulunan Aalto Üniversitesi bilim insanları, koronavirüsün süpermarketlerde nasıl bulaştığını anlatan bilgisayar simülasyonu hazırladı. Bir koronavirüs hastasının süpermarkette hapşırmasından sonra mikro damlacıkların dakikalar boyunca havada asılı kaldığı gözlemlenirken, 3 metrekarelik alana yayıldığı tespit edildi. Simülasyonda, süpermarket reyonunda hapşıran hasta kişiden yayılan mikro damlacıklarla dolu bulutun, hasta kişinin bulunduğu yerden ayrıldıktan sonra bile havada asılı kalmaya devam ettiği gözlemlendi.

BİLİM İNSANLARI: EN İYİ KORUNMA YÖNTEMİ EVDE KALMAK

Aalto Üniversitesi'nden Profesör Ville Vuorinen, kapalı olan kalabalık alanlarda mümkün oldukça kısa süre kalınmasını tavsiye etti. Üniversite yayınladığı görüntüyle birlikte yaptığı açıklamada, koronavirüsü taşıyan aerosol parçacıklarının havada düşünüldüğünden daha uzun süre kaldığını ifade etti. Kalabalık kamusal kapalı alanlardan kaçınılması tavsiye edildi.

Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı

Kaynak: DHA

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