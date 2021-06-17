Hapsi istenen şarkıcı Berkay'dan ilk açıklama

Şarkıcı Berkay, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Sosyal medyadan takipçisine küfür ettiği için "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istenen şarkıcı sessizliğini bozdu. İşte Berkay'ın açıklamaları..

Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan şarkıcı, konser toplantısı yaptıklarını söyledi. Çıkışta keyifli olduğu görülen popçu basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

TAKİPÇİSİNE KÜFÜR ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa yorum yapan Burak Ş.'ye "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" şeklinde karşılık veren ünlü şarkıcının "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.

"KENDİMİ TUTAMADIM"

Konu ile ilgili muhabirlerin sorularını yanıtlayan Berkay, "Bir insanın ailesine, onuruna, haysiyetine ve çocuğuna küfür edemezsin. Hiç kimsenin öyle bir hakkı yok. Bir yerde insan kendini tutamıyor. Böyle bir tepki de bulundum işte... Yaptığım şeyin doğru ya da yanlış olduğunu savunmuyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin