Hanzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hanzo filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hanzo'yu izlemeyi planlayan izleyiciler, filmin konusunu, oyuncu kadrosunu ve öne çıkan detaylarını merak ediyor. Bu bağlamda, "Hanzo'nun konusu nedir?", "Hanzo filminde kimler rol alıyor?" gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Film hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için, Hanzo'nun hikayesinden karakterlerine kadar tüm yönlerini detaylı şekilde ele alıyoruz.

HANZO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bebekken ormanda kaybolup ayılar tarafından büyütülen Hanzo'nun hikayesi oldukça ilginçtir. Bir gün kazı çalışmaları için köye gelen bir ekip tarafından yakalanan Hanzo, şehre getirilir ve doktorlar tarafından incelenmeye başlanır. İnsanlıktan tamamen uzak, bir hayvan gibi davranan Hanzo, doktorların yardımıyla normal bir insana dönüştürülmeye çalışılır. Ancak bu süreçte ortaya çıkan tuhaf kişiliği ve özellikle kendisine ilgi gösteren kadın doktoruna aşık olmasıyla olaylar iyice karmaşık bir hal alır.

HANZO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Kemal Sunal · Cabbar/Hanzo

• Meral Zeren · Hülya

• Adile Naşit · Şükriye

• Ayşen Gruda · Feride

• Mümtaz Ener · Profesör Tacettin Bey

• Cevdet Arıkan · Asistan

• Ünal Gürel · Cemal

• Atilla Ergün · Komiser

• Giray Alpan · Ekrem

• Muzaffer Civan · Taksici

HANZO FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Suphi Tekniker'in kaleme aldığı 1975 yapımı Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Hanzo, izleyiciler tarafından sıkça merak edilen bir konuyu da beraberinde getiriyor: Filmin nerede çekildiği. Kemal Sunal, Meral Zeren, Adile Naşit ve Mümtaz Ener gibi usta isimleri bir araya getiren Hanzo filmi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde hayat bulmuştur. Filmin birçok sahnesi, İstanbul'un farklı bölgelerinde çekilmiştir.