Hanönü'de Sağlıklı Yaşam Parkı hizmete sunuldu Hanönü Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yapılan Sağlıklı Yaşam Parkı hizmete açıldı.

Hanönü Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yapılan Sağlıklı Yaşam Parkı hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine, projenin Merkez Yılanlı Çayı etrafında yapıldığını söyledi.

Parkta yürüyüş ve bisiklet yolu, oturma cepleri, kameriyeler ile piknik alanları bulunduğunu anlatan Uçar, "Parkta 8 bungalov ev de yapacağız. Uygulama tamamlandığında bir bütün olarak gerçekten sağlıklı yaşam alanı olacak. Şimdiden ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu projelerin yapımında emeği geçen belediyemiz personeli ile İŞKUR elemanlarımıza, destek olan tüm resmi kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA