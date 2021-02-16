Hanife Gürdal eşinden boşanma sebebini gözyaşları içinde anlattı
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Hanife Gürdal eşinden boşanma sebebini gözyaşları içinde anlattı

16.02.2021 20:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:20
Hanife Gürdal eşinden boşanma sebebini gözyaşları içinde anlattı

Fenomen gelin aday Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile ayrılık sebebini katıldığı bir programda anlattı. Aslında boşanmak istemediğini söyleyen Gürdal, eşinin arkasında durmadığını ve ailesi tarafından evlilik programlarına katıldığı için istenmediğini dile getirdi.

Adını evlilik programlarıyla duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri yanıtlayan Gürdal, ayrılığa ilişkin soruları yanıtladı.

EŞİNİN AİLESİNE YARANAMADI

Geçtiğimiz yıl evlendiği Kemal Ayvaz'la boşanma konusunda kafasının karışık olduğunu söyleyen fenomen gelin, boşanmayı istemeseler de eşi Kemal'in kendisinin arkasında durmadığını ve eşinin ailesi tarafından sevilmediğini dile getirdi. Eşinin ailesine bir türlü yaranamadığını belirten Hanife Gürdal, evlilik programına katıldığı için ailenin kendisine karşı önyargı içinde olduğunu ve istenmediğini ifade etti.

"HERKES KENDİ NAMUS BEKÇİLİĞİNİ YAPSIN"

Konuşmasını yaparken gözyaşlarına boğulan Hanife Gürdal, sürekli eşinin ailesi tarafından baskı altında olduğunu kaydederek, Kemal Ayvaz'ın kendisini ailesine karşı korumadığını aktardı. Gürdal, "Her konuda o kadar üstüme geldiler ki, kendimi çok yalnız hissettim. Bir evlilik programına çıktım diye bana karşı önyargılılar. Herkes kendi namus bekçiliğini yapsın." diyerek sitem etti.

Hanife Gürdal eşinden boşanma sebebini gözyaşları içinde anlattı
Hanife Gürdal eşinden boşanma sebebini gözyaşları içinde anlattı
Hanife Gürdal eşinden boşanma sebebini gözyaşları içinde anlattı
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