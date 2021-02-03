Hangisine daha çok yakıştı
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Hangisine daha çok yakıştı

03.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:32
Hangisine daha çok yakıştı

Sanat ve moda dünyasının üç güzel ismi pişti oldu.

Sanat ve moda dünyasının üç güzel ismi pişti oldu. Ünlü model Şevval Şahin ve "Arka Sokaklar" dizisinde rol alan Yüsra Geyik'in farklı çekimler için giydiği Cihan Nacar imzalı tasarımla son olarak ünlü oyuncu Elçin Sangu objektife poz verdi.

Sangu, ünlü modacının 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yer alan kat kat tüllü elbiseyle Instyle dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Ünlü oyuncunun pozlarının basına yansımasının ardından sosyal medyada üçlünün aynı elbiseyle çekilen kareleri yan yana getirildi.

Sosyal medya kullanıcıları Elçin Sangu, Yüsra Geyik ve Şevval Şahin için "Hangisine daha çok yakıştı" anketi yaptı. Her biri bacak dekolteli poz veren üçlüden en cesur olarak Şevval Şahin gösterildi. Sangu'nun ise dekolte konusunda daha tutucu davrandığı dikkat çekti.

Kaynak: Hürriyet

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