Hangisi, sınırlarından Ekvator çizgisinin geçtiği varsayılan ülkelerden biri değildir?

Hangisi, sınırlarından Ekvator çizgisinin geçtiği varsayılan ülkelerden biri değildir?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi, sınırlarından Ekvator çizgisinin geçtiği varsayılan ülkelerden biri değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi, sınırlarından Ekvator çizgisinin geçtiği varsayılan ülkelerden biri değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi, sınırlarından Ekvator çizgisinin geçtiği varsayılan ülkelerden biri değildir?

HANGİSİ, SINIRLARINDAN EKVATOR ÇİZGİSİNİN GEÇTİĞİ VARSAYILAN ÜLKELERDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Ekvator Ginesi

B: Somali

C: Ekvator

D: Maldivler

Cevap : A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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