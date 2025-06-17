Hangisi, MFÖ'nün "Ali Desidero" adlı şarkısında adı geçen tarihî ve mitolojik kişilerden biri değildir?

Hangisi, MFÖ'nün 'Ali Desidero' adlı şarkısında adı geçen tarihî ve mitolojik kişilerden biri değildir?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Hangisi, MFÖ'nün "Ali Desidero" adlı şarkısında adı geçen tarihî ve mitolojik kişilerden biri değildir? sorusu cevabı ne?

Hangisi, MFÖ'nün "Ali Desidero" adlı şarkısında adı geçen tarihî ve mitolojik kişilerden biri değildir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Hangisi, MFÖ'nün "Ali Desidero" adlı şarkısında adı geçen tarihî ve mitolojik kişilerden biri değildir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

HANGİSİ, MFÖ'NÜN "ALİ DESİDERO" ADLI ŞARKISINDA ADI GEÇEN TARİHÎ VE MİTOLOJİK KİŞİLERDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Herkül

B:Machiavelli

C:Luther

D:Afrodit

Cevap : A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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