Güven Bana yarışması İnleyen Nağmeler sorusu müzikseverleri heyecanlandırdı. Yarışmada sorulan soru şöyleydi: "Hangisi, 'İnleyen nağmeler ruhumu sardı' şeklinde başlayan şarkıda geçen bir ifade değildir?" Bu tarz sorular, Güven Bana yarışması İnleyen Nağmeler sorusu olarak internet kullanıcıları tarafından sıklıkla aratılıyor. Pek, Hangisi, 'İnleyen nağmeler ruhumu sardı' şeklinde başlayan şarkıda geçen bir ifade değildir? İşte cevabı...

HANGİSİ, 'İNLEYEN NAĞMELER RUHUMU SARDI' ŞEKLİNDE BAŞLAYAN ŞARKIDA GEÇEN BİR İFADE DEĞİLDİR?

A) Yeşil tatlı bir bahar

B) Serin mavi bir pınar

C) Gülen şen sevdalılar

D) Uçan kuşlar martılar

DOĞRU CEVAP: B şıkkı 'serin mavi bir pınar'dır.