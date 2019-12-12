Hangisi Babası" bu kez Fethiye'yi güldürdü
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Hangisi Babası" bu kez Fethiye'yi güldürdü

Menteşe Belediye Tiyatrosu, turnelerinin ikinci ayağında Fethiye Belediyesi Kültür Merkezinde 'Hangisi Babası' isimli oyunlarını sahnelediler.

12.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:26
Hangisi Babası

Genel Sanat Yönetmenliğini Önder Çakır'ın yaptığı iki perdeden oluşan komedi türündeki oyun izleyicileri gülmekten kırıp geçirdi.

Ücretsiz olarak sahnelenen oyunu kahkahalar eşliğinde izleyen tiyatroseverler gösteri sonunda Menteşe Belediyesi Tiyatrosu oyuncularının sahne performanslarına onları uzun süre alkışlayarak teşekkür ettiler. Gösterinin ardından Menteşe Belediyesi Tiyatrosu oyuncularını ve Genel Sanat Yönetmeni Önder Çakır'ı tebrik eden Başkan Vekili Fatih Ugan, tüm ekibi tebrik ederek emekleri için teşekkür etti.

Menteşe Belediye Tiyatrosu, turne programı kapsamında 'Komik Para' isimli oyunu ile 19 Aralık tarihinde Saat 20.00'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Kaynak: Bültenler
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