Hangi tiroid nodüllerinde ameliyat gereklidir ?

24.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:01

Tiroidin bir ya da birkaç bölgesinde ortaya çıkan yumrulara tiroid nodülü denir. Tiroid nodülü kadınlarda daha sık görülür. Tek ya da çok sayıda olabilir. Tiroid nodülünün belirtileri nodülün büyüklüğüne ve tiroidin çalışmasında bozukluğa neden olup olmadığına göre değişir. Tiroid nodülü küçükse ve Tiroid normal çalışıyorsa, hastaların büyük çoğunluğunda herhangi bir şikayete yol açmaz.

TİROİD NODÜLÜ SAPTANINCA HEMEN AMELİYAT EDİLMELİ Mİ ?

Tabiki hayır. Ancak incelenmesi gereken bazı noktalar var. Önce hastanın klinik öyküsünden başlanmalıdır.

·Çocuklukta boyun bölgesine radyasyon uygulanması yapılmış mı muhakkak sorgulanmalıdır. Eğer boyun bölgesine radyasyon uygulanmışsa bu nodüller ameliyat edilmelidir.

·Ailesinde tiroid kanserli birey olması da önemlidir.

·Tiriod nodülü veya nodüller, hipertiroidiye yani zehirli guatra yol açıyorsa önce ilaç tedavisi ile tiroid fonksiyonları normale getirilmeli, arkasından ameliyat edilmelidir. Nodülün zehirli guatra neden olup olmadığı kan testinde T3, T4 ve TSH hormonlarının seviyesine bakılarak kolaylıkla anlaşılabilir.

·Nodülün hızla büyümesi, nodülün sert olması, boyunda lenf bezlerinde şişme olması, ses kısıklığı, boğazda gıcık hissi, öksürük ve hatta yutma güçlüğü yapması yine hastayı ve hekimi tiroid kanseri açısından uyarmalıdır. Bu hastalarda nodülden ince iğne aspirasyon biopsisi yapılarak nodülde kanser olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır.

Tiroid ultrasonografisinde nodülün görünümünün kanser açısından şüpheli olması veya büyüklüğünün 1.5 cm'in üzerinde olması , nodülden iğne biopsisi yapılmasını gerektirir. İğne biopsisi sonucunda kanser saptanan veya kanser şühesi bulunan nodüller ameliyat edilmelidir.

Kısaca özetleyecek olursak

·Nodüler guatrda, tiroid fazla çalışıyorsa ( Zehirli guatr varsa )

·Nodüler guatrda tiroid hormonları normal ise nodüllerde kanser veya kanser şüphesi varsa

·hastada boyun bölgesine daha önce farklı sebeplerle radyoterapi yapılmışsa,

·Nodül çapı 4 cm'nin üzerindeyse,

·Nodüllerde hızlı büyüme saptanırsa, Ameliyat gerekir.

Kaynak: Bültenler