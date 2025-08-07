St Patrick's Athletic Beşiktaş muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Temsilcimiz Beşiktaş, İrlanda'nın güçlü ekiplerinden St. Patrick's Athletic ile 3. ön eleme turunda karşı karşıya geliyor. Peki, St Patrick's Athletic Beşiktaş muhtemel 11'leri açıklandı mı

MAÇI İZLEMEK İSTEYENLERİN MERAK ETTİĞİ DETAYLAR

St. Patrick's – Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının ücretli mi yoksa şifresiz mi olacağını araştırıyor. Bu mücadele, Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki yolculuğu açısından kritik önem taşıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler…

ST. PATRICK'S – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Beşiktaş ile St. Patrick's Athletic arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele, Avrupa yolculuğunda Beşiktaş'ın avantaj elde etmesi adına oldukça önemli.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen bu karşılaşma, S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca HT Spor kanalının da bu önemli mücadeleyi şifresiz olarak yayınlaması bekleniyor. Böylece taraftarlar hem dijital ortamdan hem de uydu üzerinden maçı takip edebilecekler.

ST. PATRICK'S – BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

St. Patrick's: Anang; Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond; Lennon, Leavy, Mulraney, Power; Baggley, Melia

Beşiktaş : Mert; Svensson, Paulista, Necip, Emirhan; Demir Ege, Kartal, Kayra; João Mário, Rafa Silva; Muçi, Abraham