St Patrick's Athletic Beşiktaş muhtemel 11'ler açıklandı mı?

St Patrick's Athletic Beşiktaş muhtemel 11'ler açıklandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

St. Patrick's – Beşiktaş maçı canlı izle aramaları, UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanının başlamasıyla birlikte futbolseverlerin ilgisini çekmeye başladı. İşte,St Patrick's Athletic Beşiktaş muhtemel 11'ler!

Temsilcimiz Beşiktaş, İrlanda'nın güçlü ekiplerinden St. Patrick's Athletic ile 3. ön eleme turunda karşı karşıya geliyor. Peki, St Patrick's Athletic Beşiktaş muhtemel 11'leri açıklandı mı

MAÇI İZLEMEK İSTEYENLERİN MERAK ETTİĞİ DETAYLAR

St. Patrick's – Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının ücretli mi yoksa şifresiz mi olacağını araştırıyor. Bu mücadele, Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki yolculuğu açısından kritik önem taşıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler…

ST. PATRICK'S – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Beşiktaş ile St. Patrick's Athletic arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele, Avrupa yolculuğunda Beşiktaş'ın avantaj elde etmesi adına oldukça önemli.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen bu karşılaşma, S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca HT Spor kanalının da bu önemli mücadeleyi şifresiz olarak yayınlaması bekleniyor. Böylece taraftarlar hem dijital ortamdan hem de uydu üzerinden maçı takip edebilecekler.

ST. PATRICK'S – BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

St. Patrick's: Anang; Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond; Lennon, Leavy, Mulraney, Power; Baggley, Melia

Beşiktaş : Mert; Svensson, Paulista, Necip, Emirhan; Demir Ege, Kartal, Kayra; João Mário, Rafa Silva; Muçi, Abraham

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama

Sahte diploma skandalında gözlerin çevrildiği kurumdan açıklama geldi
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

Tekne kaptanının ifadesi, akıllardaki korkunç şüpheyi iyice artırdı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçarken yakalandı
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.