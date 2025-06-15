Hangi şehirde 26 milyon dolar para bulunmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmadaHangi başkentin polis teşkilatı 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında ola kayıp paranın şehirdeki polis karakoluna teslim edildiğini açıklamıştır?sorusunun cevabı araştırıldı. Peki,Hangi başkentin polis teşkilatı 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında ola kayıp paranın şehirdeki polis karakoluna teslim edildiğini açıklamıştır?

HANGİ BAŞKENTİN POLİS TEŞKİLATI 2022 YILI İÇERİSİNDE GÜNÜMÜZDEKİ DEĞERİ YAKLAŞIK 26 MİLYON DOLAR TUTARINDA OLA KAYIP PARANIN ŞEHİRDEKİ POLİS KARAKOLUNA TESLİM EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTIR?

A:Kopenhag

B:Buenos Aires

C:Tokyo

D: Yeni Delhi

Cevap: C