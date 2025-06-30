Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kanser hastalarına müjdeyi verdi. Erdoğan, "25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz." dedi. Peki, Hangi kanser ilaçları geri ödeme listesine alınacak?

HANGİ KANSER İLAÇLARI GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kanser hastalarına müjdeyi verdi. Erdoğan, "25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz." dedi.

Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de enzer adımlar attık. 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanlarıyla temin edip SGK'ya dava açıyorlardı."