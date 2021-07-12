Hande Yener'in transparan elbisesi olay oldu

Ünlü şarkıcılar Hande Yener ve Berksan, yen şarkılarının tanıtımını Sortie'de Happy Hour konseptinde yaptıkları konserle yaptılar. Yener'in sahnede tercih ettiği transparan elbisesi olay oldu. İşte detaylar...