Hande Soral ile İsmail Demirci'yi mesafeler ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hande Soral ile İsmail Demirci'yi mesafeler ayırdı

18.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:07

Geçtiğimiz ay kadrosuna katıldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi şehir dışında çalışmaya başlayan Hande Soral, mesafeler yüzünden eşi İsmail Demirci'den ayrı düştü. Güzel oyuncu, eşine özlemini sosyal medyada paylaştığı fotoğraf karesiyle özetledi.

Kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ile oynadıkları projeler yüzünden ayrı ayrı şehirlerde kalmak zorunda kalan Hande Soral, sosyal medya hesabından yaptığı tek cümlelik paylaşımla eşine özlemini dile getirdi.

"YOLLARIMIZ AYRI AMA KALPLERİMİZ BİR"

Geçtiğimiz ay rol almaya başladığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile Adana'da bulunan Soral, Instagram hesabından, eşi Demirci'nin havaalanında yer aldığı fotoğraf karesini, "Yollarımız ayrı ama kalplerimiz bir" notuyla paylaştı. Paylaşımı sonrası takipçilerinden büyük ilgi gören ünlü oyuncuya destek mesajları da geldi.

EŞİ DE ÇEKİMLER İÇİN BAŞKA BİR ŞEHİRDE

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci de Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alıyor. Kuzey karakterine hayat veren ünlü oyuncu, dizinin çekimleri için sık sık Ordu'da bulunuyor.

Hande Soral ile İsmail Demirci'yi mesafeler ayırdı
Hande Soral ile İsmail Demirci'yi mesafeler ayırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Hande Erçel Meghan Markle Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hande Soral ile İsmail Demirci'yi mesafeler ayırdı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 18:32:17. #1.16#
title