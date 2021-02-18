Hande Soral ile İsmail Demirci'yi mesafeler ayırdı

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Kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ile oynadıkları projeler yüzünden ayrı ayrı şehirlerde kalmak zorunda kalan Hande Soral, sosyal medya hesabından yaptığı tek cümlelik paylaşımla eşine özlemini dile getirdi.

"YOLLARIMIZ AYRI AMA KALPLERİMİZ BİR"

Geçtiğimiz ay rol almaya başladığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile Adana'da bulunan Soral, Instagram hesabından, eşi Demirci'nin havaalanında yer aldığı fotoğraf karesini, "Yollarımız ayrı ama kalplerimiz bir" notuyla paylaştı. Paylaşımı sonrası takipçilerinden büyük ilgi gören ünlü oyuncuya destek mesajları da geldi.

EŞİ DE ÇEKİMLER İÇİN BAŞKA BİR ŞEHİRDE

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci de Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alıyor. Kuzey karakterine hayat veren ünlü oyuncu, dizinin çekimleri için sık sık Ordu'da bulunuyor.