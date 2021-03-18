Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı

Hande Erçel ve Murat Akdoğan'ın, ablaları Cansın Hacısoyu ile Gamze Erçel vesilesi ile ilişkiye başladığı öğrenildi. Gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, yakın zamanda Instagram'dan birbirlerini takip etmişti.

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel, haklarında çıkan aşk iddialarını yeni aşkıyla birlikte artık yalanmış oldu.

ABLALAR VESİLE OLDU

Hayranları tarafından sürekli yan yana getirilen Erçel ve Bürsin, güzel oyuncunun yeni sevgilisi Murat Akdoğan ile bu yakıştırmalardan kurtuldu. Her gün yeni bir detayın geldiği ikilinin ilişkisinin magazin kulislerinde dönen bir bilgiye göre Murat Akdoğan'ın ablası Cansın Hacısoyu ve Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in vesile ile olduğu öğrenildi.

KAMERALARDAN UZAKTA AŞK

Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takip etmeleri ile ortaya çıkan aşk haberine ikiliden henüz bir açıklama ya da yalanlama gelmedi. Öte yandan magazin kulislerinde konuşulanlara göre Erçel ve Akdoğan'ın ilişkilerini şimdilik kameralardan uzakta yaşamak istedikleri öğrenildi.