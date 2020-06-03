Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in oynadığı ve çiçekçi kız ile zengin bir erkeğin hayat hikayesinin anlatıldığı için gündem olan Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

03.06.2020 07:30 | Son Güncelleme: 03.06.2020 07:42

Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı güçlü oyuncu kadrosuyla Haziran ayında FOX izleyicisiyle buluşacak.

BİRBİRİNDEN NEFRET EDEN İKİ İSMİ OYNUYORLAR

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

DİZİDE KİMLER OYNUYOR?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
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