Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme!

05.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:51
Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme!

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin haklarında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Kerem ve Hande'nin arası açıldığı için sette kavga eden ikili yüzünden çekimlerin yarıda kesildiği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre;& ; Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, haklarında "Birlikteler mi, değiller mi?" dedikoduları hiç eksik olmayan rol arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in arası açıldı.

SETTE KAVGA İDDİASI

İddiaya göre araları açıldığı için sette kavga eden ikili yüzünden çekimler yarıda kesilmiş. Bir süre önce boynunu inciten ve boyunlukla gezen güzel oyuncu, ağrıları arttığı için çekimlere devam edemeyeceğini söyleyip birkaç gün izin istemiş.

BOYUN RAHATSIZLIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Yapım şirketi, setin tatil edilmesini Hande Erçel'in boyun rahatsızlığına bağlamış.

Kerem Bürsin, daha önce güzel oyuncu ile ilişki iddialarını yalanlamış, "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Deniz Akkaya Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ömer Ali Deniz Türüç Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:52:50. #1.15#
title