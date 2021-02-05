Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme!

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin haklarında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Kerem ve Hande'nin arası açıldığı için sette kavga eden ikili yüzünden çekimlerin yarıda kesildiği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre;& ; Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, haklarında "Birlikteler mi, değiller mi?" dedikoduları hiç eksik olmayan rol arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in arası açıldı.





SETTE KAVGA İDDİASI

İddiaya göre araları açıldığı için sette kavga eden ikili yüzünden çekimler yarıda kesilmiş. Bir süre önce boynunu inciten ve boyunlukla gezen güzel oyuncu, ağrıları arttığı için çekimlere devam edemeyeceğini söyleyip birkaç gün izin istemiş.





BOYUN RAHATSIZLIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Yapım şirketi, setin tatil edilmesini Hande Erçel'in boyun rahatsızlığına bağlamış.





Kerem Bürsin, daha önce güzel oyuncu ile ilişki iddialarını yalanlamış, "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.





Kaynak: Snob Magazin