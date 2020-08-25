Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
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Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı ileri sürülen oyuncu Hande Erçel, iddialara son noktayı koydu. Sete giderken ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erçel, "Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz" dedi.

25.08.2020 08:40 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:01

Uzun süredir Murat Dalkılıç ile olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile partner olan Hande Erçel'in yeni aşk yelken açtığı ileri sürüldü. Bürsin ile sevgili olduğu konuşulan Erçel, aşk iddialarına son noktayı koydu.

"KEREM'LE İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Önceki gün sete gitmek için aracına binmeye çalışırken Uçankuş kameralarına yakalanan Hande Erçel, hakkındaki aşk iddiaları için "Sete geç kaldım. Biz Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz" dedi.

Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

KEREM'İN ÖVGÜLERİNE TEŞEKKÜR ETMEKLE YETİNDİ

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola'nın YouTube programına konuk olarak rol arkadaşı Hande Erçel için "Müthiş bir insan. Set ortamında seni motive ediyor, ekibi motive ediyor ve hiç söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor ve herkesle çok tatlı, çok iyi. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hande sıfır egolu bir insan ve dürüst olacağım ben onu hiç böyle beklemiyordum. Hande'nin adını duyduğumda tamam bakalım neyle karşılaşacağız dedim ama ben şok oldum" demişti. Bürsin'in bu sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Hande Erçel, "Ezgi'nin kanalında çok güzel şeyler söylemiş. Teşekkür ederim ona" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Haber Yorumları (2)
DAHA BÜYÜK RESİM: Murat''tan ayrılmak için sebebe ihtiyacı yok kız şuan prim yapıyorr kim takar şimdi şarkıcıyı gündemde kalması gerekiyor daha fazla ün için
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BÜYÜK RESİM: 2 İHTİMAL VAR BUNLAR; YA DİZİ TUTSUN DİYE MURAT''TAN AYRILDI YADA KEREM''LE BİRLİKTE OLMAK İÇİN MURAT''TAN AYRILDI ÇOK FAZLA SÖZE DE GEREK YOKMUŞ ASLINDA.
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