Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi

Adları sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, dizideki arkadaşlarıyla yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Erçel ile Bürsin'in samimi halleri aşk dedikodularını iyice alevlendirdi.

Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz yıl şarkıcı Murat Dalkılıç ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılıktan sonra güzel oyuncunun, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edildi.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER AŞK İDDİALARINI GÜÇLENDİRİYOR

İkili, iddiaları her defasında reddetse de, sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündeme getiriyor.

FOTOĞRAFTAKİ YAKINLIK DİKKAT ÇEKİCİYDİ

Erçel ve Bürsin, bu kez de beraber rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz verdi. Fotoğrafta ikilinin yakınlıkları dikkat çekti. Erçel ve Bürsin'in bu samimiyeti aşk dedikodularını da yine beraberinde getirdi.

İşte sosyal medyada paylaşılan olay özçekim;