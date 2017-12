Hamsinin Bollaşmasını, Hamsi Yiyerek Kutladılar

EDİRNE'de Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Günü etkinliğinde balık sezonu açıldığından bu yana fiyatı cep yakan hamsinin denizlerde yeniden bollaşması kutlanarak davetlilere 300 kilo hamsi ikram edildi.



Edirne Karadenizliler Derneği tarafından dernek bahçesinde düzenlenen hamsi gününe Edirne Valisi Günay Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, dernek üyesi ve çok sayıda kişi katıldı. Hamsiler tavada ve mangal ateşinde hazırlanırken, Edirne Karadenizliler Derneği Başkanı Yunus Ekşi, etkinliği her yıl yaptıklarını ifade ederek, şöyle dedi:



"Bu hamsi etkinliğimizi her yıl yapıyoruz ama genelde üyelerimize yapıyoruz. Bu yıl yaptığımız etkinliğimizi Edirne'deki tüm sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler yani herkese açık bir şekilde düzenlemiş olduk. Yaklaşık 300 kilo hamsimiz şu anda mevcut. Önümüzdeki yıllarda da bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Derneğin adı her ne kadar Karadenizliler Derneği olsa da Edirne'yi birleştirici bir amaçla tüm Edirnelilere hizmet vermeye gayret ediyoruz. Aslında yaptığımız etkinliğin yılbaşıyla bir alakası yok, hamsi geç çıktığı için böyle geçe kaldı. Bu sene kar geç düştü Karadeniz'de. Hamsiler bir süre bollaşmadı. Kar yağınca hamsi yeniden Karadeniz'e doğru geldi ve biz de Rize'den bu hamsileri getirtip hamsinin bolluğunu kutluyoruz."



Edirne Valisi Günay Özdemir de yılın son gününde oldukça renkli bir etkinliğe katıldığını belirterek, "Bugün Karadenizliler Edirne'de çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Bütün hemşerilerimiz böyle güzel yazdan kalan bir günde çok güzel bir etkinliğe şahit oluyorlar. Yılın son günü olması münasebetiyle önemli bir etkinlik. İnşallah 2018'de de aynı heyecan, mutluluk, birlik ve beraberlikle devam ederiz diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından pişirilen hamsiler, gelenlere ikram edildi. Yaklaşık 300 kilo hamsi kısa sürede tükendi.



- Edirne