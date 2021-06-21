Hamilelik fotoğrafları tamamen düzmece! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın nitelikli dolandırıcı çıktı
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Hamilelik fotoğrafları tamamen düzmece! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın nitelikli dolandırıcı çıktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Güney Afrika'da bir kadının tek doğumda 10 bebek dünyaya getirdiği iddiası, yalan çıktı. Kadının, akrabalarından yardım almak için böyle bir yalana başvurduğu ve yardımı aldıktan sonra kayıplara karıştığı öğrenildi.

Güney Afrika'da 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole adlı kadının tek seferde 10 çocuk dünyaya getirdiği iddiası, büyük yankı uyandırmıştı. Dünya basınının geniş yer verdiği kadın hakkında şaşırtan bilgiler ortaya çıktı.

Tek seferde 10 çocuk doğurduğu iddiası Güney Afrikalı yetkililer tarafından doğrulanan kadının, çocuklarına ait hiç fotoğraf yansımamıştı. Normalde bu tarz doğumlarda bebeklerin yan yana çekilen fotoğrafları, basına servis ediliyordu. Fakat bu doğumda bebeklerin fotoğraflarının olmaması, haberi duyanlarda kuşkuya neden oldu.

KISA SÜREDE YAYILDI

Bir kadının tek seferde 10 çocuk doğurmasının zor olması nedeniyle, dünya basını olaya çabuk ilgi gösterdi. Haberin yayılmasının ardından Gosiame Thamara Sithole adlı kadın, dünyada çok konuşulanlar arasına girdi. Ancak bilim dünyası ve sosyal medya kullanıcıları, doğuma bir türlü inanmadı.

Hamilelik fotoğrafları tamamen düzmece! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın dolandırıcı çıktı

AKRABALARINDAN YARDIMLARI ALIP KAÇTI

Yaşananların üzerinden çok geçmeden, olayın gerçek yüzü de kadının kocası Teboho Tsotetsi'nin bebekleri hiç görmediğini polise aktarmasıyla anlaşılmış oldu. Kadının, bir akrabasının evinde yakalanmasının ardından olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Maddi durumu kötü olan kadının, 10 çocuk doğurduğu yalanını yayarak, akrabalarından yardım topladığı ve paraları aldıktan sonra kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, ifadesinin ardından kadın sığınma evine teslim edildi.

HAMİLELİK FOTOĞRAFLARI DA YALAN ÇIKTI

Güney Afrikalı kadının hamilelik fotoğraflarının da düzmece olduğu belirtildi. Kadının, karnına çeşitli aparatlar koyarak karnındaki şişliği artırdığı ve bu yolla insanları kandırdığı ortaya çıktı. Ancak Güney Afrika'daki bazı basın yayın organları, kadının hamile olduğunu fakat 10 çocuğa değil, daha az çocuğa hamile olduğunu yazdı.

Hamilelik fotoğrafları tamamen düzmece! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın nitelikli dolandırıcı çıktı
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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