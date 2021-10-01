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Hamile kadının tutuksuz yargılanma talebi reddedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hamile kadının tutuksuz yargılanma talebi reddedildi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 13 Ağustos tarihinde, kendisine şiddet uygulayan kocası Murat Aydın'ı tüfekle vurarak ölümüne yol açan Rümeysa Aydın'ın hamilelik sebebiyle tutuksuz yargılanma talebi kabul edilmedi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde 13 Ağustos tarihinde, kendisine şiddet uygulayan kocası Murat Aydın'ı tüfekle vurarak ölümüne yol açan Rümeysa Aydın'ın hamilelik sebebiyle tutuksuz yargılanma talebi kabul edilmedi.

Müvekkili Rümeysa Aydın'ın hamile olmasına rağmen cezaevinde karantina koğuşunda kaldığını söyleyen Avukat Neslihan Çallıoğlu, koğuşta korona virüs şüphesiyle kalan tutuklu ve hükümlülerin müvekkili ve bebeği için tehlike oluşturduğunu kaydetti. Rümeysa Aydın'ın tutuksuz yargılanması için bir kez daha başvuru yaptıklarını dile getiren Neslihan Çallıoğlu, en büyük isteklerinin müvekkilinin tutuksuz yargılanması olduğunu ifade etti.

Müvekkilinin cezaevinde gereken doktor kontrollerinin yapılmasının mümkün olmadığını ileri süren Çallıoğlu, "13 Ağustos 2021 tarihinde müvekkilimiz Rümeysa'nın eşinin ölümüyle sonuçlanan olay sebebiyle tutukluluk hali devam ediyor. Tutukluluk devam ederken, Rümeysa'nın hamile olduğu tespit edilmiştir. Bundan sonra hamilelik durumuna ilişkin cezaevi şartlarının yeterli olmadığı bahsiyle, savcılıktan tutuklamanın kaldırılması ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep ettik. Ancak bu talebimiz kabul edilmedi" diye konuştu.

"Düşük tehlikesi var"

Avukat Neslihan Çallıoğlu müvekkilinin hamilelik sürecinde düşük tehlikesi yaşadığını belirterek, "Şu an gelinen noktada Rümeysa'nın hamileliğinde düşük tehlikesi tespit edilmiştir. Kendisinin sürekli doktor kontrolünde olması gerekmektedir. Ancak cezaevinde bu kontrollerin yeteri derecede yapılamadığı noktasında müvekkilimizle hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

Müvekkili Rümeysa Aydın'ın cezaevinde karantina koğuşunda kaldığını anlatan Avukat Neslihan Çallıoğlu, "Bunun yanı sıra Rümeysa cezaevinde hala karantina koğuşunda tutulmaktadır. Karantina koğuşu tutuklu ve hükümlülerin cezaevine alındıklarında tutuldukları koğuştur. Burada PCR testleri, ne kadar negatif de olsa, yanılma payına istinaden 15 gün süreyle tutulmaktadır. Yani Rümeysa hamile olarak devamlı bu surette korona virüs hastalığını taşıyan tutuklu ve hükümlülerle beraber bulunmaktadır. Hamilelik durumu ve korona virüs salgını beraber değerlendirildiğinde, bebek ve anne ölümlerine yol açtığı, bugün tıp dünyasında kabul edilen bir gerçek olarak karşımızdadır. Biz savcılığa başvuruda bulunarak ilgili hususları tekrar arz ettik. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Savcılığı Ceza ve İzleme Kurumu'na başvuruda bulunarak Rümeysa'nın hamilelik durumu ve cezaevi şartlarının yeterliliği durumunda komisyon raporu hazırlamasını talep ettik. İlgili rapor da düzenlendi ve savcılık tarafından dosya kapsamına alınacak" değerlendirmesinde bulundu. - BALIKESİR

Hamile kadının tutuksuz yargılanma talebi reddedildi

Hamile kadının tutuksuz yargılanma talebi reddedildi

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