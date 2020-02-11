Hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye götürüldü
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Hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye götürüldü

MUŞ'un Korkut ilçesine bağlı Çınarardı köyü Çakıllı mezrasında rahatsızlanan 8,5 aylık hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.

11.02.2020 18:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:16
Hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye götürüldü

'un ilçesine bağlı Çınarardı köyü mezrasında rahatsızlanan 8,5 aylık hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kar yağışı ve tipi nedeniyle 125 köy yolunun ulaşıma kapandığı Muş'ta rahatsızlanan köylüler, helikopter ambulansla hastanelere taşınıyor. Korkut ilçesine bağlı Çınarardı Köyü Çakıllı mezrasında 3'üncü çocuğuna hamile olan Ayşe Erol'un (30) rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye gitmeye çalışan sağlık ekipleri yol kapalı olunca köye ulaşamadı. Bunun üzerine Van'dan havalanan helikopter ambulans mezraya ulaşarak 8,5 aylık hamile olan Ayşe Erol'u Sultan Alparslan Havalimanı'na ulaştırdı. Burada bekleyen ambulansa alınan Ayşe Erol, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 


Kaynak: DHA
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