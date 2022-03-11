Hamile İrem'in öldürülmesinde 5 sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası

BAHÇE, OSMANİYE (DHA) - MERSİN'de evlerinin banyosunda tabancayla vurulan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17) ölümüyle ilgili 7 yakının yargılandığı davada karar çıktı. Kararda, baba Kasım (48), ağabeyler Vedat (22) ve Mehmet Ali (20) ile amcalar Mehmet Veyis (33) ve İbrahim Bahçe'ye (44) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Anne Saadet (54) ve amca Mehmet Bahçe (53) ise beraat etti.

Olay, 7 Kasım 2019'da Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vuruldu. 5 aylık hamile İrem, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Polisin çapraz sorguya aldığı aile fertleri, çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım, anne Saadet, ağabeyler Vedat ve Mehmet Ali ile amcalar Mehmet Veyis, İbrahim ve Mehmet Bahçe'yi gözaltına alıp Mersin'e getirdi.

Davanın 8'nci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, ağabey Mehmet Ali Bahçe'ye 'Kardeşe, çocuğa, gebe olduğu bilinen kişiye karşı töre saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklardan baba Kasım Bahçe'yi, 'Alt soya, çocuğa, gebe olduğu bilinen kişinin ölümünü töre saikiyle azmettirme' suçundan, ağabey Vedat Bahçe ile amcalar Mehmet Veyis Bahçe ve İbrahim Bahçe'yi de 'cinayete azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, anne Saadet Bahçe ile amca Mehmet Bahçe'nin beraatına karar verdi.