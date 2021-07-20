HAMİLE EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞULDU

Bursa'da hamile eşi ile çay kenarına pikniğe giden 43 yaşındaki Halil Sevil, serinlemek için girdiği suda akıntıyla sürüklenerek kayboldu. Sevil'in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı.