HAMİLE EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞULDU
Bursa'da hamile eşi ile çay kenarına pikniğe giden 43 yaşındaki Halil Sevil, serinlemek için girdiği suda akıntıyla sürüklenerek kayboldu. Sevil'in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı.
Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi Kocasu Çayı'nın bulunduğu alana hamile eşiyle gelen Halil Sevil, birlikte piknik yaptı. Halil Sevil, bir süre sonra serinlemek için suya girdi.
EŞİ, EKİPLERE HABER VERDİ
Akıntıyla sürüklenen Halil Sevil'in gözden kaybolduğunu gören eşi, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada Sevil'i bulamayınca durumu arama- kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar ve AFAD ekipleri sevk edildi.
2 SAATLİK ARAMADAN SONRA BULUNDU
Çaya giren polis dalgıçlar, 2 saatlik aramanın ardından Sevil'in cansız bedenini suyun dibinde buldu. Kıyıya çıkarılan Sevil'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı