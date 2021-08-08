Hamdi teğmen, çocukluğunun geçtiği Manavgat'ta timiyle vatandaşların yardımına koştu
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Hamdi teğmen, çocukluğunun geçtiği Manavgat'ta timiyle vatandaşların yardımına koştu

Hamdi teğmen, çocukluğunun geçtiği Manavgat'ta timiyle vatandaşların yardımına koştu
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle bölgede görevlendirilen komandolar arasında yer alan İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli tim komutanı teğmen Hamdi Atalay, doğup büyüdüğü mahallelerdeki yangınlarda evleri zarar gören hemşehrilerini...

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle bölgede görevlendirilen komandolar arasında yer alan İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli tim komutanı teğmen Hamdi Atalay, doğup büyüdüğü mahallelerdeki yangınlarda evleri zarar gören hemşehrilerini silah arkadaşlarıyla yalnız bırakmıyor.

Antalya'da 28 Temmuz'da başlayan ve 10 günlük mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangının ardından bütün kurumlar yaraların sarılması için çaba gösteriyor. Terör örgütlerine yönelik yurt içi ve yurt dışındaki birçok operasyonda görev alan İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı timleri de çalışmalara destek veriyor.

İzmir'den gelen timlerin Antalyalı olan komutanı teğmen Hamdi Atalay da doğup büyüdüğü, gençliğinin geçtiği mahallelerde silah arkadaşlarıyla bir nebze de olsa yaralarını sarmak için hemşehrilerinin yardımına koşuyor. Atalay, timiyle vatandaşların istekleri doğrultusunda enkaz kaldırma ve eşya taşıma çalışmalarına katılıyor. Mahalle sakinlerinin bazen "ağabey" bazen de "toprağım" diye seslendiği Atalay, hemşehrileriyle sohbet ederek onlara moral veriyor.

"Buralar tekrar çocukluğumdaki gibi eski yeşil görüntüsüne kavuşacak"

Devletin şefkatini timiyle sahaya yansıtan Hamdi Atalay, AA muhabirine, Taşağıl Mahallesi'nde doğduğunu, gençliğinin ve eğitim hayatının burada geçtiğini söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığının emriyle İzmir'den Antalya'daki yangın bölgesine, doğduğu topraklara görevlendirdiğini anlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Bu şekilde memleketime gelmek beni üzdü ancak vatandaşlarıma yardımcı olmak, onların yardımına koşmak beni mutlu etti, gururlandırdı. Terörle mücadelede yurt içi ve yurt dışında birçok yerde görev aldım ancak en çok zorlandığım görevlerden birisi Manavgat oldu. Devletimizin büyüklüğü, milletin desteğiyle bu kötü günlerin geçeceğine, yaraların sarılacağına inancım tam. Yaralar sarılınca, tekrardan buralar çocukluğumda olduğu gibi eski yeşil görüntüsüne kavuşacak."

Atalay, yangın bölgesinde akrabalarıyla, çocukluk arkadaşlarıyla karşılaştığını belirterek, "Tanımadığım diğer mahallelerdeki insanlara Manavgatlı olduğumu İzmir'den geldiğimi söyleyince hepsi çok mutlu oluyor. Vatandaşlarla aramızda sıcak bir bağ var. İnsanlara elimizden geldiği kadar her türlü insani yardımda bulunduk. Ailemi de görme şansım oldu. Beni görünce duygulandılar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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