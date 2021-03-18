Hamaktan düşen 14 yaşındaki çocuk, ipin boynuna dolanmasıyla hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde hamakta sallanırken düşen ve bu sırada hamak ipi boynuna dolanan 14 yaşındaki Abdülhamit Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce hafızlık eğitimini tamamlayan Kurt'un ölümü ailesini yasa boğdu.

Acı olay önceki gün Kurt Ailesi'nin İsabeyli'deki ikametlerinin bahçesinde yaşandı. Evlerinin önündeki hamakta sallanmakta olan 14 yaşındaki Abdülhamit Kurt, bir anda dengesini kaybederek hamaktan düştü.

YERDE BULDULAR

Düştüğü esnada hamağın ipi boynuna dolanan talihsiz çocuğu nefessiz bir vaziyette yerde yatar vaziyette bulan yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Nazilli devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Abdülhamit Kurt, yoğun bakım servisinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Abdülhamit Kurt'un ölümü başta sevenleri olmak üzere tüm ilçeyi yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı