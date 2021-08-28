Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Haluk Levent, sosyal medya hesabından sevenlerine üzücü bir haber verdi. Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, AHBAB'taki görevini ise başkasına devredeceğini açıkladı. Ülkeden ayrılma sebebi olarak ise "Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum" dedi.

Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla Türkiye'nin sevgisini kazanan ve kurucusu olduğu AHBAB derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımla sevenlerine üzücü bir haber vererek yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.

"ARTIK MÜZİK YAPMAK VE KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Gelecek yılın 26 Kasım gününden itibaren yurt dışına yerleşeceğini söyleyen Haluk Levent, artık müzik yapmak ve kendisine zaman ayırmak istediğini belirtti. Ünlü şarkıcı ayrıca kurucusu olduğu AHBAB'taki üyeliğinin devam edeceğini ancak görevini başka birine teslim edeceğini de açıkladı.

Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı

"1,5 YIL DAHA KATLANACAKSINIZ BANA"

Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAB üyeliğim devam edecek. AHBAB'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana"

"BAŞLIKLARI BU ŞEKİLDE ATMAYIN"

Yurt dışına yerleşmek konusundaki haberlerini yapan gazetecilere seslenen Haluk Levent, Sözcü gazetesinin başlığına da sitem etti. Ünlü şarkıcı, "Sevgili gazeteci arkadaşlar. Başlıkları bu şekilde atmayalım. Daha 1,5 yıl var. İşlerimiz var daha." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı
Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı
Emre İliksiz
Haberler.com
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Vladimir Putin Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Cristiano Arda Güler Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.08.2021 21:48:15. #1.13#

title