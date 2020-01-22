: Haluk Levent, Dünya Sarılma Günü'nde yaptığı Neslican Tay paylaşımıyla duygulandırdı

22.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:27

Dördüncü kez yakalandığı kansere karşı verdiği mücadele ile akıllara kazınan ve sol bacağı olmayan Neslican Tay, geçtiğimiz sene Eylül ayında hayatını kaybetti. Tay'a tedavi sürecinde yardımcı olan Haluk Levent ise Dünya Sarılma Günü'nde Neslican ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

PAYLAŞIMIYLA YÜREK DAĞLADI

Her güne bir anlam yüklendiği Twitter'da dün Dünya Sarılma Günü gündem oldu. Trend listelerinde birinci olan anlamlı gün için en duygulandıran paylaşım son yıllarda yaptığı yardımlarla adını duyuran şarkıcı Haluk Levent'ten geldi. Neslican Tay ile aylar önce çekilen sarılma fotoğrafını paylaşan Levent, "Bugün #DünyaSarılmaGünü... Öyle dediler... Alın size "sarılma" Canım Neslican Tay'ım" dedi. Haluk Levent'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorum da yağdı.

NESLİCAN TAY'A NE OLMUŞTU?

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kız geçtiğimiz sene Eylül ayında hayatını kaybetti.

DÜNYA SARILMA GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sarılma veya Kucaklaşma Günü, ilk olarak 21 Ocak 1986 tarihinde Amerika Michigan'da kutlanmaya başladı. O günden bu yana dünyanın çeşitli yerlerinde kutlanmaya devam ediyor. Sarılma eylemiyle vücutta mutluluk hormonu salgılanmaya başlar ve daha mutlu hissettirir.

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