Haluk Levent, Dünya Sarılma Günü'nde yaptığı Neslican Tay paylaşımıyla duygulandırdı
Dördüncü kez yakalandığı kanserden dolayı yaşam mücadelesiyle tanınan Neslican Tay'ın ölmeden önce yanından ayrılmayan şarkıcı Haluk Levent, Dünya Sarılma Günü'nde yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
Dördüncü kez yakalandığı kansere karşı verdiği mücadele ile akıllara kazınan ve sol bacağı olmayan Neslican Tay, geçtiğimiz sene Eylül ayında hayatını kaybetti. Tay'a tedavi sürecinde yardımcı olan Haluk Levent ise Dünya Sarılma Günü'nde Neslican ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
PAYLAŞIMIYLA YÜREK DAĞLADI
Her güne bir anlam yüklendiği Twitter'da dün Dünya Sarılma Günü gündem oldu. Trend listelerinde birinci olan anlamlı gün için en duygulandıran paylaşım son yıllarda yaptığı yardımlarla adını duyuran şarkıcı Haluk Levent'ten geldi. Neslican Tay ile aylar önce çekilen sarılma fotoğrafını paylaşan Levent, "Bugün #DünyaSarılmaGünü... Öyle dediler... Alın size "sarılma" Canım Neslican Tay'ım" dedi. Haluk Levent'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorum da yağdı.
NESLİCAN TAY'A NE OLMUŞTU?
Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kız geçtiğimiz sene Eylül ayında hayatını kaybetti.
DÜNYA SARILMA GÜNÜ NEDİR?
Dünya Sarılma veya Kucaklaşma Günü, ilk olarak 21 Ocak 1986 tarihinde Amerika Michigan'da kutlanmaya başladı. O günden bu yana dünyanın çeşitli yerlerinde kutlanmaya devam ediyor. Sarılma eylemiyle vücutta mutluluk hormonu salgılanmaya başlar ve daha mutlu hissettirir.
Haber Videosu: Haluk Levent, Dünya Sarılma Günü'nde yaptığı Neslican Tay paylaşımıyla duygulandırdı
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Öldüğünü duyduğumda kalbim hızlı hızlı atmaya başlamıştı adeta yıkılmıştım 4 ay oldu aklımdan hiç cıkmadı kardeş acısı gibi koydu bana cok masum vicdanlı temiz kalpli bir insandı Allah rahmet eylesinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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HALUK LEVENT, adamın hası, yüreği kalbi dost doğru bir insan evladı, RABBİM neslican kızımıza rahmet eylesin. mekanı cennet olsun. ailesine, sevenlerine sabır sağlık versin İNŞALLAH. . . . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Haluk Levent sen iyi bir insan vede örnek bir halk sanatçısısın helâl sana, ,Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun, Neslican Tay. . . Allah senden de razı olsun, Haluk Levent!. .Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Bunlar boş işler. . . Ne demek sarılma günü. Tanımadığın na mahrem insanlara sarılmak da neyin nesi?. . . Herkes yakın çevresiyle insan gibi yaşasın yeter. Ahlaklı ve vicdanlı olmak yeterli. Başka bir şeye gerek yok.Cevap Yaz 5 23 Yayından Kaldır
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Ben de bir şeyler yazmış olayım da; anlamlı olsun, saçma olsun ziyanı yok. . . Herkes görsün beyinsiz olduğumu. . . Bu mudur yani düşüncen?Yayından Kaldır
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Senin gibileri içeride severiz biz yeğen. İhtiyacımızı gideririz. Çay kahve gibi.Yayından Kaldır
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SEN BOŞ BİR İNSANSIN BOM BOŞ BİRİSİNYayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİNN :(Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır