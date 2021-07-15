Halsey'den olay pozlar
Doğacak bebeğinin babası Alev Aydın'la mutlu beraberliği olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey'den olay pozlar. Dünyaca ünlü isim bir dergi için kamera karşısına geçti. İşte detaylar...
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey'den olay pozlar. Doğacak bebeğinin babası Alev Aydın'la mutlu beraberliği olan şarkıcı, Allure Magazine'nin objektifine poz verdi. Çıplak vücudunu maviye boyayarak kamera karşısına geçen Halsey'in karelerine yorum ve beğeni yağdı. Birbirinden renkli karelerini yayınlayan Halsey, çekimdeki herkese teşekkür etti. Karnı burnunda olan şarkıcı, kısa süre sonra çocuğunu kucağına alacak.
Kaynak: Snob Magazin