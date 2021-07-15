Halsey'den olay pozlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halsey'den olay pozlar

Halsey'den olay pozlar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Doğacak bebeğinin babası Alev Aydın'la mutlu beraberliği olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey'den olay pozlar. Dünyaca ünlü isim bir dergi için kamera karşısına geçti. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey'den olay pozlar. Doğacak bebeğinin babası Alev Aydın'la mutlu beraberliği olan şarkıcı, Allure Magazine'nin objektifine poz verdi. Çıplak vücudunu maviye boyayarak kamera karşısına geçen Halsey'in karelerine yorum ve beğeni yağdı. Birbirinden renkli karelerini yayınlayan Halsey, çekimdeki herkese teşekkür etti. Karnı burnunda olan şarkıcı, kısa süre sonra çocuğunu kucağına alacak.

Halsey'den olay pozlar
Halsey'den olay pozlar

Kaynak: Snob Magazin

Sıla'yı darbettiği gerekçesiyle hapse çarptırılan Ahmet Kural cephesinden ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
Sıla'yı darbettiği gerekçesiyle hapse çarptırılan Ahmet Kural cephesinden ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vahap Seçer Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Petek Dinçöz Sertab Erener
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Halsey'den olay pozlar - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 00:15:22. #1.16#

title