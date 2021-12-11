Halo'nun dizisinden ilk fragman yayınlandı

Uzun zamandır beklenen Halo dizisinden ilk fragman yayınlandı ve Master Chief merkezde. Paramount ve 343 Industries, 2021 Oyun Ödülleri sırasında Perşembe günü seriye ilk bakışın prömiyerini yaptı.

Halo, Kyle Killen ve Steven Kane tarafından Paramount+ yayın hizmeti için geliştirilen ve aynı adı taşıyan video oyunu serisine dayanan yaklaşan bir Amerikan askeri bilim kurgu televizyon dizisidir.

Fragman, Dr. Halsey, Master Chief'i insanlığın Covenant'a karşı savaşında en büyük umudu olarak görevine hazırlarken anlatılacak gibi görünüyor. İlham verici sözler arasında, büyük insan şehirlerine, dev bir Covenant gemisine ve savaşa hazırlanan BM Deniz Piyadeleri garnizonlarına da birkaç bakış atıyoruz.

Halo'nun yürütücü yapımcılığını Steven Spielberg üstleniyor. Dizi Kyle Killen ve Steven Kane tarafından geliştirildi ve yazıldı. Halo'nun dizisi 2022'de yalnızca Paramount+ üzerinden yayınlanacak.

HALO DİZİSİ İLK FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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