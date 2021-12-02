Halo Infinite sistem gereksinimleri neler? Halo Infinite kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Oyun tarihinde kültleşmiş bir oyun olan Halo serisinin yeni oyunu Halo Infinite'in sistem gereksinimleri neler? Halo Infinite Multiplayer sistem gereksinimleri neler? Halo Infinite Campaign sistem gereksinimleri neler? Halo Infinite kaç GB?
Halo Infinite, 343 Industries tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan first person shooter oyunudur. Oyun, Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S cihazlar için piyasaya sürüldü.
Efsanevi Halo serisi, şimdiye kadarki en kapsamlı Master Chief harekâtı ve çığır açan ücretsiz çok oyunculu oyun deneyimiyle geri dönüyor. Çok oyunculu beta şimdi mevcut! Peki Halo Infinite'in Sistem Gereksinimleri neler? Halo Infinite kaç GB? İşte detaylar…
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- İşletim Sistemi: Windows 10 RS5 x64
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 or Intel i5-4440
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- İşletim Sistemi: Windows 10 19H2 x64
- İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X or Intel i7-9700k
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon RX 5700 XT or Nvidia RTX 2070
- DirectX: Sürüm 12
Halo Infinite'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 50 GB boş alan gerekmektedir.
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