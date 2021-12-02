Halo Infinite sistem gereksinimleri neler? Halo Infinite kaç GB?

Halo Infinite, 343 Industries tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan first person shooter oyunudur. Oyun, Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S cihazlar için piyasaya sürüldü.

Efsanevi Halo serisi, şimdiye kadarki en kapsamlı Master Chief harekâtı ve çığır açan ücretsiz çok oyunculu oyun deneyimiyle geri dönüyor. Çok oyunculu beta şimdi mevcut! Peki Halo Infinite'in Sistem Gereksinimleri neler? Halo Infinite kaç GB? İşte detaylar…

HALO INFINITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

HALO INFINITE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 RS5 x64

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 or Intel i5-4440

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

HALO INFINITE ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 19H2 x64

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X or Intel i7-9700k

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon RX 5700 XT or Nvidia RTX 2070

DirectX: Sürüm 12

HALO INFINITE KAÇ GB?

Halo Infinite'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 50 GB boş alan gerekmektedir.

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