Halo için Battle Royale modu gelebilir!
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Halo için Battle Royale modu gelebilir!

Halo için Battle Royale modu gelebilir!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yakın zamanda çıkması beklenen 343 Industries tarafından geliştirilen Halo Infinite hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Oyun severlerin ortaya attığı Halo Infinite Battle Royale modunun geleceğini, geliştirici Frank O'Connor yalanladı.

Halo için Battle Royale modu geleceği iddia edililiyor. Halo Infinite'in dosyalarını kazan data minerlar, Halo datasının derinlerinde Halo Infinite için Battle Royale gelebileceğine dair ses kaydı bulduklarını iddia ettiler.

KARAKTERİN SESİYLE, SES DOSYASI BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Dataminerlar, Halo oyununun multiplayer modu için hazırlanan ses paketlerinin birinde Jeff Steitzer'ın seslendirmesini yaptığı "battle royale" ifadesi geçtiğini paylaştı. Ancak buna dair tek kanıt yabancı forum sitesinde paylaşılan bir ses dosyası ve ses dosyasının da oyunun datasından bulduğunu iddia ediyor.

HALO İÇİN BATTLE ROYALE AÇIKLAMASI

Halo'nun yapımcısı 343 Industries'in Halophiles tarafından Grim Brother One olarak bilinen başyazarı Jeff Easterling, Battle Royale'in şu anda yaklaşmakta olan Halo Infinite için gündemde olmadığını ve ilgi duymadıklarını söylemişti. Halo'nun geliştirme yönetmeni olan Frank O'Connor da bu iddiayı yalanlamış ancak oyun içinde isteyenlerin kendi Battle Royale modlarını yapmalarının mümkün olduğunu ifade etmişti.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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