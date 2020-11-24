Halkapınar'da Öğretmenler Günü buruk kutlandı
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Halkapınar'da Öğretmenler Günü buruk kutlandı

24.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:34
Halkapınar'da Öğretmenler Günü buruk kutlandı

Halkapınar'da "Öğretmenler Günü" düzenlenen törenlerle kutlandı.

Halkapınar'da "Öğretmenler Günü" düzenlenen törenlerle kutlandı.

Halkapınar'da Öğretmenler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı Meydanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, bu yıl pandemi nedeniyle Öğretmenler Günü'nü buruk geçirdiklerini belirterek, törene katılan idareci ve öğretmenlerin gününü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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