Halkapınar'da ağılı yanan vatandaşa Müftülük ve Diyanet Vakfı'ndan destek
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Halkapınar'da ağılı yanan vatandaşa Müftülük ve Diyanet Vakfı'ndan destek

14.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:13
Halkapınar'da ağılı yanan vatandaşa Müftülük ve Diyanet Vakfı'ndan destek

Halkapınar Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Halkapınar Şube Başkanlığı, Halkapınar'daki yangından zarar gören vatandaşın, yanında olacaklarını ve yardımına koşacaklarını açıkladı.

Halkapınar Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Halkapınar Şube Başkanlığı, Halkapınar'daki yangından zarar gören vatandaşın, yanında olacaklarını ve yardımına koşacaklarını açıkladı.

Halkapınar Müftüsü Abdülkerim Yatğın, yaptığı açıklamada, ilçe sakinlerinden Mehmet Ergir'e ait ağılda çıkan yangın ile 40 küçükbaş hayvanın telef olduğunu anımsattı.

TDV Halkapınar Şubesi ve Halkapınar Müftülüğü olarak hayırseverlerin de desteği ile üzerlerine düşen görevi yerine getirme gayretinde olacaklarını ifade eden Yatğın, şunları kaydetti:

"Eve sıçrayan yangında evinin de bir bölümü kullanılamaz hale gelmiştir. Halkapınar Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde, yangında evi kısmen zarar gören ve kullanılamaz hale gelen ailemizi Kuran kursumuza yerleştirdik. Halkapınar Müftülüğü olarak ailemizin mağduriyetini gidermek adına evinin tamir ve tadilatını üstlendik. Bugünden itibaren Halkapınar Müftülüğü olarak hocalarımızla birlikte tamir ve tadilata başladık. Hayırsever kardeşlerimizden istirhamımız 40 civarında hayvani telef olan, evi zarar gören, eşyaları kullanılamaz hale gelen kardeşimize imkan ölçüsünde yardımcı olmalarıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 15:16:22. #1.15#
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