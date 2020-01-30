Halk Sağlığı'ndan MASKİ'ye ziyaret
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Halk Sağlığı'ndan MASKİ'ye ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Levent Dinçer ile Başkan Yardımcısı Erhan İnce'yi makamında konuk etti.

30.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:33
Halk Sağlığı'ndan MASKİ'ye ziyaret

(MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. ve Başkan Yardımcısı Erhan İnce'yi makamında ağırladı. Ziyarette, halk sağlığının temini ve korunmasına ilişkin konular fikir alışverişinde bulunuldu. Uz. Dr. Levent Dinçer, Genel Müdür Başaran'a MASKİ Genel Müdürlüğünün halk sağlığı korunması hususundaki çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

"MASKİ'nin öncelikli amacı, daha kaliteli ve sağlıklı içme suyu"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "17 ilçemize hizmet ulaştırırken, önceliğimiz halk sağlığıdır. Tüm çalışmalarımızı vatandaşlarımızın sağlık açısından sorun yaşamaması adına titizlikle yürütüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Manisalı vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sağlıklı içme suyunu ulaştırmanın çabası içerisindeyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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