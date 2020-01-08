Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü / Fotoğraf iptali

08.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:19

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine

'Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü' haberimizde daha önce servis ettiğimiz Enes Duman fotoğrafını iptal ediyoruz. Yeni servis ettiğimiz fotoğraf Enes Duman'a aittir, bunun kullanılmasını rica ediyoruz.

Kaynak: DHA