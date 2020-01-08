Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü / Fotoğraf iptali
Haberler » Güncel » Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü / Fotoğraf iptali - Haber

Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü / Fotoğraf iptali

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine'Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü' haberimizde daha önce servis ettiğimiz Enes Duman fotoğrafını iptal ediyoruz.

08.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:19
Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü / Fotoğraf iptali

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine

'Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü' haberimizde daha önce servis ettiğimiz Enes Duman fotoğrafını iptal ediyoruz. Yeni servis ettiğimiz fotoğraf Enes Duman'a aittir, bunun kullanılmasını rica ediyoruz.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler